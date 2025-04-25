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Hastane önünde dilencilik yapıyordu... İşte üzerinden çıkan para

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#Dilenci#Antalya#Para
Hastane önünde dilencilik yapıyordu... İşte üzerinden çıkan para
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 10:21

Antalya'da denetim yapan zabıta ekiplerinin hastane önünde yakaladığı dilencinin üzerinden 3 bin 973 lira çıktı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hastane önünde dilencilik yapıyordu... İşte üzerinden çıkan para

Ekipler bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti. Ekipler, isminin P.T. (64) olduğu öğrenilen şahsın üzerinden çıkan 3 bin 973 TL'ye el koydu.

Hastane önünde dilencilik yapıyordu... İşte üzerinden çıkan para

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince para cezası işlemi uygulanan P.T., bölgeden uzaklaştırıldı.

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Hastane önünde dilencilik yapıyordu... İşte üzerinden çıkan para

 

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#Dilenci#Antalya#Para

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