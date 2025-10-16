Hastane odasından kokpite uzanan dostluk

Haberin Devamı

Reklam filminde THY’de kaptan pilot olarak görev yaparken meme kanseri tedavisi gören Bilge Demir ile tedavi sürecinde o dönem hemşirelik yapan, şimdilerde ise THY’de ikinci pilot olarak görev yapan Osman Taşkın’ın verdiği desteğin hikâyesi anlatıldı.

10 AYLIK MÜCADELEYLE KANSERİ YENDİ

Kaptan pilot Bilge Derin, 2018 yılında meme kanseriyle mücadelesini yaklaşık 10 ay süren zorlu bir tedavi süreciyle başarıyla tamamladı ve pilotluk görevine geri döndü. Tedavi sürecinde tanıştığı havacılığı seven hemşire Osman Taşkın, zor günlerinde ona moral ve destek vererek tedavilerine destek oldu. Hemşire Osman’ın küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı. O hayalinin gerçekleşmesi için de meme kanserini birlikte yenen THY pilotu Bilge Demir destek oldu. Yoğun bir çalışmanın ardından Osman Taşkın, THY’de ikinci pilot oldu. Hastane odasında başlayan dostlukları şimdilerde aynı kokpitte devam ediyor.

Haberin Devamı

‘GÖKYÜZÜNÜN İKİ YOLCUSUYUZ’

Bilge Derin, “Tedavimin en zor döneminde hemşire Osman ile tanıştım. Osman, ağrılı tedavilerimi neşeli hale getirdi. Düştüğümde elimden tuttu, kaldırdı ve ‘Hadi, başarabilirsin!’ dedi. Onun da çocukluk hayali pilotluktu; sadece biraz cesarete ihtiyacı vardı. Ben de ona ‘Hadi, sen de başarabilirsin’ dedim” ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren ikinci pilot Osman Taşkın, “Benim hayalim pilot olmaktı. Bilge kaptanın havacılığa olan tutkusu bana ilham verdi. Bir gün bana ‘Sen de yapabilirsin!’ dediğinde ona çok güvendim. Şimdi ise aynı kokpiti paylaşıyoruz. Biz artık aynı gökyüzünün iki yolcusuyuz” diyerek duygularını dile getirdi.