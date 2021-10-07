Hastane magandaları: 3 polisle 2 bekçiyi yaraladılar

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Alkollü olduğu belirlenen M.A.Ö. hastanedeki işlemleri sırasında taşkınlık yapıp polis ekiplerine hakaret etti, sağlık çalışanlarına da zorluk çıkardı.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen M.A.Ö.’nün yakınları A.Ö. ve Z.Ö. de polis ekiplerine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunarak, 3 polis ile 2 mahalle bekçisini darp etti. Sağlık çalışanlarına da hakaret eden A.Ö. ile Z.Ö., takviye ekibin gelmesiyle etkisiz hale getirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polise direnen A.Ö., etrafa saldırarak hastanedeki tıbbi cihazlara da zarar verdi. A.Ö., kafasını kapıya vurarak polisin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Hastanede görevli ve şüphelilerin yakını olan bir sağlık çalışanının, polis ekiplerine mukavemet gösterdiği iddia edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Yapılan testte A.Ö.’nün 0.95, Z.Ö.’nün ise 0.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.