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Hastane hırsızı kameradan kaçamadı

#İstanbul#Bayrampaşa#Hastane
Hastane hırsızı kameradan kaçamadı

İstanbul Bayrampaşa’daki bir hastanede bazı hasta yakınları ve çalışanların eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine polis harekete geçti. Hastanenin kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına aldı.

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İstanbul Bayrampaşa’daki bir hastanedeki bazı hasta yakınları ve çalışanlar cep telefonu, kredi kartları ve bir miktar paralarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Polis ekipleri, hastanenin kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde şüpheli bir kişinin geçen perşembe ve cuma günü hastaneye gelerek hasta ve personel odalarına girerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi. Kredi kartlarının izini de süren polis, şüpheli kişinin kredi kartıyla Esenler’de bir işyerinden 2 bin 500 liralık alışveriş yaptığı görüntülere de ulaştı. Kamera görüntülerinden şüpheli kişinin M.E. olduğu belirlendi. M.E., Esenler’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.E’nin üst aramasından da çaldığı cep telefonu ve 2 mermi ele geçti.

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ARANIRKEN ÇALMIŞ

M.E.’nin Ankara’da ‘kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf’ suçundan firari olarak arandığı ortaya çıktı. M.E., ‘açıktan hırsızlık’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından sorgulanarak adliyeye sevk edildi.

 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Hastane

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