Hastane faresi yakalandı

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Peş peşe yaşanan olayların ardından Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemesinde şüpheli kişinin, yanaştığı yaşlı hastaları röntgen odasına götürdüğü ‘Buraya çantayla girilmez, ben tutayım’ dedikten sonra, hasta röntgen odasına girince çantaları alarak kaçtığı belirlendi.

7 OLAYIN FAİLİ ÇIKTI

Ekipler, kamera görüntülerinden elde ettikleri yüz görüntüsünden çantaları çalan kişinin Çetin Ö. (46) olduğunu belirledi. Adresinin de belirlenmesiyle gerçekleştirilen operasyonda Çetin Ö. gözaltına alındı. Çetin Ö.’nün benzer şekilde gerçekleşen 7 olayın faili olduğu anlaşıldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Çetin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.