Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hastane dönüşü feci kazada Candan çiftinden acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Terme#Ziynet Candan
Hastane dönüşü feci kazada Candan çiftinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 09:59

Samsun'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan (60) ve eşi Yakup Candan (63) öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yakup Candan’ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan’ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Terme'den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki 55 AFB 672 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki 55 RL 776 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candan’ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan’ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Terme#Ziynet Candan

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota