Hastane dönüsü facia

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Asil Koca’nın eşi Pakize Koca (25) ve oğlu Toprak Ege Koca’nın (4) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asil Koca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZELERİ ÇORUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Sarıkamış Jandarma Komando Taburu’nda görevli Uzman Çavuş Asil Koca'nın, eşi Pakize Koca'yı Erzurum'daki hastanede tedavi ettirdiği ve dönüş yolundayken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Koca Ailesi'nin cenazeleri, dün uçakla Erzurum'dan memleketleri Çorum'a gönderildi.