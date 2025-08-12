×
Hastane çalışanı 8 kişiye yeşil reçeteyle satılan ilaç yazdı

Kırıkkale'de 4 farklı doktorun hesaplarını kullanarak 8 akrabasına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazan hastane çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

4 FARKLI DOKTORA AİT HESAPLARI KULLANMIŞ

Bu kapsamda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C.'nin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 akrabası adına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazdığı tespit edildi.

Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

