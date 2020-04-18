Hastane binası hızla yükseliyor

Açıklamanın ardından Atatürk Havalimanı’ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaat çalışmalarında binaların çelik konstrüksiyon yöntemi ile inşa edildiği görüldü. İnşaat alanında bulunan inşaat işçileri, vinçler yardımıyla çelik konstrüksiyonları birleştiriyor. Diğer taraftan ise altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Alandaki bazı yapıların ise tamamlandığı ve çatı kısımlarında çalışmalar yürütüldüğü görüldü. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.