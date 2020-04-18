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İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hastane binası hızla yükseliyor

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Hastane binası hızla yükseliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından Atatürk Havalimanı’ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaat çalışmalarında binaların çelik konstrüksiyon yöntemi ile inşa edildiği görüldü. İnşaat alanında bulunan inşaat işçileri, vinçler yardımıyla çelik konstrüksiyonları birleştiriyor. Diğer taraftan ise altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Alandaki bazı yapıların ise tamamlandığı ve çatı kısımlarında çalışmalar yürütüldüğü görüldü. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Hastane binası hızla yükseliyor

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