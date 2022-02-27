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Hastane barbarı

#Doktora Saldırı #Keloid Tedavisi#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastane barbarı

Selim Duman, keloid tedavisi sırasında yaralarını temizlerken eşinin canını yaktığını iddia ettiği doktora saldırdı. Hafif yaralanan doktorun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Selim Duman ifade verdikten sonra tutuklandı.

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İstanbul’da yaşayan Çiğdem Duman önceki gün saat 16.30 sıralarında eşi Selim Duman’la birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti. Doktor D.D.A., Çiğdem Duman’a keloid tedavisi yaptı, yaralarını temizledi. Bu sırada eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman doktor D.D.A.’ya saldırdı, darp etti. Hastane çalışanlarının yardımıyla kurtulan D.D.A. şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Selim Duman ifadesinin ardından tutuklandı.

‘YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz” denildi.

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#Doktora Saldırı #Keloid Tedavisi#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

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