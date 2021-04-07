Hastane bahçesinden kötü koku yayıldı! AFAD harekete geçti

Yeni Yalı Mahallesi’nde bulunan Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bahçesinde saat 14.30 sıralarında kötü koku yayılmaya başladı. Kokudan rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Özel kıyafetli bir AFAD görevlisi, hastane bahçesi ve çevresinde ölçümler yaptı. Yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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