Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sabah saatlerinde bahçeye temizlik için çıkan görevliler, bankta gözleri kapalı, hareketsiz duran kişiyi görünce önce hastane güvenliğine daha sonra polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cansız bedenin, Gökhan Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Gökhan Y.'nin yanında ise uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. Gökhan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.