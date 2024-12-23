Hastane bahçesinde siste facia

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Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 300 metre yakınındaki pistten dün 10.06’da Antalya’ya gitmek üzere havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, yoğun siste 8 katlı hastane binasının en üst katına çarptı. Savrulan helikopter hastanenin yanındaki boş alana düşüp parçalandı. Sağlık ekipleri, helikopterde bulunan sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun, yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal’ın kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

ASKERİ TÖRENLE GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül’ün Türk bayrağına sarılı tabutları tören mangasının katıldığı askeri törenle, Dr. Cengiz Çoşkun ile acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal’ın cenazeleri ise sağlık ekiplerince 112 ambulanslarına konuldu. Cenazelerin bulunduğu ambulanslar daha sonra Antalya ve Mersin’e gönderildi. En büyüğü 10 yaşında olan üç çocuğu bulunan Selçuk Saykal’ın Antalya’da toprağa verileceği öğrenildi.

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Sağlık Bakanlığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışan olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

ÜÇ SAVCI ARAŞTIRIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından taziye mesajı yalımladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık da, helikopter kazasının ardından bölgeye gidip incelemelerde bulunurken “Milletimizin başı sağ olsun. Antalya’ya gitmek üzere havalanıyordu. Hastane içerisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece hasar meydana gelmiş. Yoğun sis vardı, kaza nedeni araştırılıyor” dedi.

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BAŞHEKİM: 4 ŞEHİT VERDİK

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan da “Helikopter hastanemizin pistinden kalkarken binaya çarptı. 300-400 metre uzaklıkta bu pist. Kazanın hava şartlarından kaynaklandığını düşünüyorum. 2 gündür sis vardı burada. Görev yerine gitmek için havalanıyordu helikopter. Dün (önceki gün) öğlen gibi gelmişti helikopter” diye konuştu.

KALKIŞ VE DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

Helikopterin kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı. Hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı.

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ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kazada hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

ÖZEL: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kazanın ardından “Muğla’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.