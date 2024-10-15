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Hastane bahçesinde kavga: 3 şüpheli gözaltında

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Hastane
Hastane bahçesinde kavga: 3 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 04:40

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kavganın ardından hastaneye gelen grup arasında gerginlik çıktı. Bu sırada hastane bahçesinde havaya ateş açılması üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, acil servisin önünde silahla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı.

Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Hastane

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