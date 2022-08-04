Hastane bahçesinde infaz: Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü

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Şanlıurfa Akçakale’ye bağlı Narlıova Mahallesi’nde önceki akşam, komşu iki aile arasında tarla sulama meselesinden çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahlı kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk’i (51) gözaltına aldı.

VURULARAK YAKALANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırıya uğradı. Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de Akçakale’ye takviye ekipler sevk edildi.