Hastane bahçesinde eşini katletti

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İstanbul’da Berivan Önala, dün öğle saatlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki randevusuna gitmek için yola çıktı. Randevuya giderken eşi Erhan Önala da ona eşlik etmek istedi. Çift, hastanenin bahçesine vardığında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Erhan Önala, kurusıkıdan bozma 9 milimetrelik tabancasını çıkartarak eşi Berivan Önala’ya iki el ateş etti. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YOK

Hastane çevresinde olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erhan Önala hakkında herhangi bir şikayet ya da uzaklaştırma kararının bulunmadığı tespit edildiği bildirildi.

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ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Şartlı tahliye ile hapisten çıkan Erhan Önala’nın yapılan emniyet sorgusunda, birçok kez ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçunu işlediği tespit edildi.