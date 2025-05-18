Hastane açılışında doğalgaz müjdesi... 30 milyar dolarlık yeni keşif

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’deki İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “İstanbul’u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek, kimi yerlerde kökten değiştirmek için gerçekten çok mücadele ettik. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Hekim ve hemşire sayısından, MR, tomografi, diyaliz gibi, ultrasonografi gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda çok büyük artışlara imza attık. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurtdışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurtdışından, hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geliyor.

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GÖKTEPE-3 KUYUSUNDA

Bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de 38 sondaj yaptık. Yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda (Karadeniz’de) 27 Mart’ta başlayan çalışmalarımız dün tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3.5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Günlük 9.5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazda üretimi iki katına, 2028 yılında üçüncü fazda dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz.”

İSTANBUL’A DEV SAĞLIK TESİSİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı İstanbul Bahçelievler’deki hastanenin özelliklerini anlattı:

Hastane 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

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6’sı yoğun bakım 705 yatak, 88 poliklinik odası bulunuyor.

75’i uzman 160 hekim ve 324 hemşire görev yapıyor.

3’ü eğitim kliniği toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunuluyor.

36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAP merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi yer alıyor.

BAKAN BAYRAKTAR: HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

- Karadeniz’deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han’ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni keşifle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin ihtiyaçları çok. Bizim daha çok gaz üretmemiz lazım. Göktepe-3 kuyusunda testler neticelendi. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, piyasa değeri 30 milyar dolar olan büyük bir rezervi keşfettik. Türkiye son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli işler yaptı. Türkiye 200 milyar dolardan 1.3 trilyon dolarlık çok büyük bir ekonomi haline geldi. Türkiye vizyonunda hedefimiz ülkemizi enerjide tam bağımsız hale getirmek.”

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