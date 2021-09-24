Hastane acil kodları nelerdir? Turuncu, sarı, beyaz, pembe, mor, mavi, kırmızı, yeşil kod ne demek?

Haberin Devamı

Hastane Acil Kodları hastane personelinin durumu kavrayabilmesi için kullanılır. Acil Kodlar uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkân veren genel uyarı durumlarıdır. Bu acil kod durumlarının ana amacı olay anında en kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır. Kod durumları olarak genellikle renk isimleri kullanılır.

MAVİ KOD

Acil müdahale gerektiren, kalp veya solunum durması durumlarında kullanılır.

Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur.

İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.

Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için hastanenin Mavi Kod Prosedürü bulunur.

bulunur. Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin Mavi Kod Noktaları' nda acil müdahale ekipmanları bulunur.

nda acil müdahale ekipmanları bulunur. Uzmanlara hızlı ve etkin bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi için genellikle teknoloji ürünlerinden oluşan bir Mavi Kod Sistemi kullanılır.

kullanılır. Genelde kolay olması için dahili telefon kodu 2222 olarak belirlenir.

PEMBE KOD

İlk olarak Boston Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston'da kullanılmıştır.

Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.

Çocuklara takılan bileklik benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.

Güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır.

BEYAZ KOD

Amacı hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.

Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.

Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.

Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.

Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.

Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.

Böyle bir durumla karşılaşan personel, olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini üst kuruluna bildirir.

Kurul incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere başhekimliğe rapor sunar.

Bazı yerlerde siyah kod olarak da adlandırılır.

SARI KOD

Kitle Kazaları/büyük kazalar, olaylar sonucu çok sayıda travma vakalarının geleceği durumlar için kullanılan uyarıdır.

TURUNCU KOD

Kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda korunmayı amaçlar.

KIRMIZI KOD

Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik personelinin durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

YEŞİL KOD

Acil olmayan, stabil durumda olan hastalardır. Bu hastalara müdahale önceliği kırmızı ve sarı koda göre 3. sıradadır.

MOR KOD