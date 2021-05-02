Hastalığınız: Sosyal medya

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin araştırmasında, dijital araçların uzun süre ve kontrolsüz kullanıldığında, mental ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabildiği belirtildi. Araştırmaya göre bir günümüzün yaklaşık yüzde 33’ü internette, yüzde 12’si sosyal medyada geçiyor. Araştırma yeni sosyal medya rahatsızlıklarını da ortaya koydu. İşte onlardan bazıları:

EGO SÖRFÜ: Arama motorunda sürekli kendini aratma hastalığı. Böyle bir durumda sosyal medya kullanıcısı dijital dünyada kendisi hakkında neler olduğunu merak ederek, sürekli arama motorunda kendi ismini aratıyor.

PHOTOLURKING: İngilizcedeki fotoğraf (photo) ve gizli meraklı (lurker) kelimelerinin birleşiminden oluşan “photolurking” hastalığında ise, sosyal medya kullanıcısı, farkında olmadan saatlerce başkalarının fotoğraflarına bakıyor.

SIBERHONDRIK: İnternetten hastalık ve tedavi yöntemi aratma hastalığı. Bu hastalıkta kişi kendisinde var olduğunu düşündüğü hastalığı internet ortamında arayarak, tanı koymaya ve tedavi etmeye çalışıyor.

NOMOFOBİ: İletişim araçlarının yanında olmaması durumunda ise yaşanan korku ve kaygı hissi “nomofobi” hastalığı olarak adlandırıldı. İngilizcedeki “no mobile phone” kelimelerinin kısaltmasından oluşan bu hastalıkta, sosyal medya kullanıcısı telefon, tablet gibi erişim cihazlarının olmaması durumunda kaygı yaşıyor.

SİNİR SIKIŞMASI RİSKİ

Araştırmada, fare ve klavye kullanımından kaynaklanan rahatsızlıklar da yer aldı. Fare ve klavye kullanırken sinir sıkışması yaşanabileceği buna bağlı olarak da el bilek ve parmaklarda uyuşmalar ve ağrılar olabileceği belirtildi. Bu ağrılar konusunda duyarlı ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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