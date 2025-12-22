Hastalığa inat ‘ritim’ tuttu

Haberin Devamı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Vildan Meydanaçar (61), 2 yıl önce beyin anevrizması nedeniyle 1 yıl içerisinde 3 ameliyat geçirdi. Ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayata küsmeyen Meydanaçar, Bodrum Halk Eğitim Merkezi’nin, ritim kurslarına katıldı. Meydanaçar, doktorlarının ‘Başın ağrıyabilir’ uyarılarına rağmen Bodrum Gençlik Merkezi’ndeki kursta darbuka çalmayı öğrendi. Romatizma nedeniyle elinden fizik tedavi gören Meydanaçar, buna rağmen darbukayı bırakmayıp fizik tedavi seanslarının ardından kurslara katılmaya devam ederek aynı zamanda halk oyunlarıyla da ilgilenerek yaşam enerjisini artırdı.

‘YAŞAMAM GEREK’

Darbuka çalarak hayata tutunduğunu belirten Vildan Meydanaçar, müziğin kendisine moral verdiğini ve iyileşme sürecine katkı sağladığını söyledi. Hastalık sürecinin zorlu geçtiğini vurgulayan Meydanaçar, “Vurmalı ritim çalgılarını hep çalmak istemiştim. Kursa başlama sürecim çok iyiydi her şey çok güzeldi. Darbuka kursunda çok daha mutlu olmayı ve keyif almayı öğrendim. Rutin kontrollerim var onun dışında her şey çok güzel. Müzik hayatımızda var olan bir şey, bir de halk oyunları oynuyorum. Geçirdiğim süreç çok zordu. Müziği herkese tavsiye ediyorum. ‘Bu hastalık neden bana geldi’ demek yerine ‘Bunu yeneceğim ve başaracağım’ demek gerek. Oğlum var, daha onu evlendireceğim. ‘Yaşamam gerek’ dedim ve bunu düşünerek yaşadım” dedi.