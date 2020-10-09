’Hastaları dışarıdaki insanlarla temas ettirmemeye çalışıyoruz’

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 271 personel, 90 ekip koronavirüsün yayılmaması için mücadele ediyor. Filyasyon ekibinde bulunan Diş Hekimi Ebru Aydemir Kılıçaslan da, koronavirüs belirtisi olan kişilere test yapıyor. Yaşadıkları süreci anlatan Kılıçaslan, "Pandemi sürecinin başından beri sahada görev yapmaktayım. Biz de diş hekimi olarak evlerde numune almaktayız. Olabildiğince amacımız hastanede yoğunluğun oluşmasını engelleyip evlerden numune almak. Hastaları olabildiğince dışarıdaki insanlarla temas ettirmemeye çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde halkımızdan tek isteğimiz sağlık çalışanları olarak maskelerini takmaları sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini, hijyenlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Aynı pozitif olan ve temaslı hastalarımızın bu sürece uyarsak sonunda bu virüsü yeneceğimizi düşünüyorum. Herkesten bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum şeklinde konuştu.