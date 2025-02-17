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Hastalara biber gazı sıktı, personele silah gösterdi! Üsküdar'daki doktor hakkında işlem başlatıldı

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#Doktor#Üsküdar#İstanbul
Hastalara biber gazı sıktı, personele silah gösterdi Üsküdardaki doktor hakkında işlem başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:26

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını bildirdi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Hastalara biber gazı sıktı, personele silah gösterdi Üsküdardaki doktor hakkında işlem başlatıldı

İl Sağlık Müdürü Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim."

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Hastalara biber gazı sıktı, personele silah gösterdi Üsküdardaki doktor hakkında işlem başlatıldı

Hastalara biber gazı sıktı, personele silah gösterdi Üsküdardaki doktor hakkında işlem başlatıldı

 

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#Doktor#Üsküdar#İstanbul

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