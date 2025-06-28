Hastalar için akıllı yardım

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İSTANBUL Bilgi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Arif Bayır, henüz 23 yaşında ve mekatronik mühendisliği öğrencisi. Bitirme projesi olarak kamerasız, sensör ile algılama yapan bir cihaz geliştirdi. Cihaz, yapay zekâ ile çalışan algoritması sayesinde sürekli bulunduğu ortamı izleyerek, evde herhangi bir düşme yaşandığı zaman bunu algılıyor ve gerekli yerlere haber veriyor.

MAHREMİYET İÇİN KAMERA KULLANILMADI

Ayrıca cihaz mahremiyeti korumak amacıyla kamera da kullanmıyor. Bunun yerine bazı sensörler ile algılama yapıyor. Bayır, geliştirdiği bu cihaz ile ödüller de kazanmış durumda. Bayır, ayrıca deprem gibi afetlerde enkaz altında canlı olup olmadığını tespit eden cihazlar üzerinde de çalıştığını ifade ediyor. Projeyi yaşlı bakımı için yaptığını söyleyen Arif Bayır, “Biz daha önce afetlerde kullanılabilecek ve özellikle depremde göçük altında canlı olup olmadığını anlayabilecek bir sensör üzerinde çalıştık. O sensörün ardından yaşlı bakımı için kullanılabilecek bir sensör yapmaya giriştik. İlk aşamada, düşme vakalarının yaşandığı ortamları ve kullanıcı profillerini detaylı şekilde analiz ettik. Giyilebilir cihazların kullanım zorluğu ve kamera tabanlı sistemlerin mahremiyet riski nedeniyle, hem teknik hem etik açıdan güçlü bir çözüm geliştirmeye odaklandık. Bu doğrultuda, duvara monte edilebilen, ortamı radar tabanlı olarak sürekli analiz eden ve düşmeleri gerçek zamanlı tespit edebilen akıllı bir sensör tasarladık. Sensörün içinde, insan vücut hareketlerini algılayan ve anormal düşmeleri tanıyan özel bir yapay zekâ modeli çalışıyor. Bu sistem, düşme anında mobil uygulama üzerinden belirlenen kişilere veya kurum yetkililerine anında bildirim gönderiyor. Donanım ve yazılımı tamamen entegre çalışacak şekilde optimize ettik. Böylece hem kesintisiz izleme hem de düşük enerji tüketimi sağladık.”

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Sensörün üretimi için firmalarla görüşme aşamasında olduklarını belirten Arif Bayır, bu cihaz ile ulusal ve uluslararası birçok ödüle de layık görüldüklerini açıkladı. Sensör Social Impact Award 2024 Ödülü, HK Tech 300 Türkiye Finalisti, Teknofest 2023 Finalisti, Akbank Disaster Tech Finalisti, Red Bull Basement 2024 Türkiye İkincisi ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Finalisti oldu.