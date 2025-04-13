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Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışmalar! O doktorlar gözaltına alındı... Ters kelepçe yapıldı, yüzlerini maskeyle gizlemeye çalıştılar

Güncelleme Tarihi:

#Doktor#Yazışma#Hasta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 16:00

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. gözaltına alındı. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışmalar O doktorlar gözaltına alındı... Ters kelepçe yapıldı, yüzlerini maskeyle gizlemeye çalıştılar

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışmalar O doktorlar gözaltına alındı... Ters kelepçe yapıldı, yüzlerini maskeyle gizlemeye çalıştılar

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doktorlardan S.Ö. gece saatlerinde gözaltına alındı. O.T. ise bugün gündüz saatlerinde gözaltına alındı.

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Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışmalar O doktorlar gözaltına alındı... Ters kelepçe yapıldı, yüzlerini maskeyle gizlemeye çalıştılar

DOKTORLAR HİJYEN MASKESİYLE YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi O.T. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltına alınan doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki doktorların adliyeye sevk edildikleri sırada ters kelepçe yapılarak götürüldüğü görüldü.

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Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışmalar O doktorlar gözaltına alındı... Ters kelepçe yapıldı, yüzlerini maskeyle gizlemeye çalıştılar

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#Doktor#Yazışma#Hasta

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