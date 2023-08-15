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Hasta yakınları güvenliği dövdü

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#Nevşehir Devlet Hastanesi#Hasta Yakınları#Hastane Kavga
Hasta yakınları güvenliği dövdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

Sağlık ekipleri tarafından önceki gün Nevşehir Devlet Hastanesi’ne 2 hasta getirildi.

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Hastalar travma bölümünde tedaviye alınırken, 18.50 sıralarında, yakınları kalabalık halde gelip onları görmek istedi. Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede yaşandı. Yaşanan olayda 6 güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının travma odasına zorla girmeye çalıştığı görüldü. Ayrıca, hasta yakınlarının kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine yumrukla saldırdığı da kamera görüntülerinde yer aldı. 

Hasta yakınları güvenliği dövdü

 

 

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#Nevşehir Devlet Hastanesi#Hasta Yakınları#Hastane Kavga

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