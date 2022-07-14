Hasta yakınları birbirine girdi

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Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, “Yapmayın, yeter” diyerek kavgayı durdurmaya çalıştı. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkarıldı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.



ACİL SERVİSİ BASMIŞLARDI



Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirilmiş, yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp acil servise zarar vermişti. Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe ‘tehdit’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından tutuklanmıştı.