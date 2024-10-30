Hasta yakını terörü

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Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine öfkelenen İ.C.A., yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak Dr. R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A., bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı.

İ.C.A., doktora sandalye de fırlattı. Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Doktor olayı yara almadan atlatırken, yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklandı.