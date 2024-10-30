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Hasta yakını terörü

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Şişli#Hasta Yakını
Hasta yakını terörü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

İSTANBUL Şişli’de 25 Ekim’de hastaneye götürülen hastanın ameliyat için verilen tarihi bir gün sonraya ertelendi.

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Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine öfkelenen İ.C.A., yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak Dr. R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A., bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı.

Hasta yakını terörü

Hasta yakını terörü

İ.C.A., doktora sandalye de fırlattı. Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Doktor olayı yara almadan atlatırken, yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklandı.

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#İSTANBUL#Şişli#Hasta Yakını

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