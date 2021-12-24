Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü: O anlar kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ezber bozucu başarılar elde ediliyor dedi ve ekledi: En yoğun günler...'Ezber bozucu başarılar elde ediliyor' dedi ve ekledi: En yoğun günler...#Milli Savunma Bakanı
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttuSibirya soğukları... Kent resmen dondu: Kirpikleri buz tuttu#KARS
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Beşiktaşta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyorBeşiktaş'ta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyor#Keşif
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Gizemli hastalık paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu'Gizemli hastalık' paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu#Güney Sudan
Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit ettiÜnlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti#Chris Noth
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
HABERLERGündem Haberleri

Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü: O anlar kamerada

#Hastane#Doktor#Gümüşhane

Gümüşhane'de hastaneye getirdiği yakınıyla ilgilenilmediğini öne süren A.D. (36), acil servisi doktoru Ziya Anıl Eryılmaz'a (26) bağırıp, üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Dr. Eryılmaz, "Her geçen gün hasta sayımız, giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylar da bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor" dedi.

Haberin Devamı

Olay, önceki gece Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. A.D. rahatsızlanan yakınını acil servise getirip, koridordaki sedyeye yatırdı. Bir süre sonra hastasıyla ilgilenilmediğini düşünen A.D., yanına gelen acil serviste görevli pratisyen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'a bağırıp, üzerine yürüdü. Eryılmaz da karşılık verince tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler araya girerek A.D.’yi uzaklaştırdı. Olayın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İfadesi alınan hasta yakını A.D. serbest bırakıldı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; koluna girdiği hastayı sedyeye yatıran A.D.'nin yanına gelen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'ın üzerine yürüdüğü, özel güvenlik personeli ile çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü: O anlar kamerada


'TEHDİT EDEN BİR KONUŞMA SERGİLEDİ'

Olay anını anlatan Dr. Ziya Anıl Eryılmaz, şunları söyledi:

"Hasta yakını, hastayı kenarda duran sedyeye yatırdı. Ben de bir hastamı taburcu edip, acil servise geldim. Hızlıca müdahale edip, yardımcı olmak istedim. Hastayı içeri aldığımda ne şikayeti olduğunu sordum. Hasta yakını, dün de geldiklerini, aynı şekilde karın ağrısı olduğunu ve hastanın kalbinin sıkıştığını söyledi. Hastanın titremesi olduğunu ve boğazının ağrıdığını söyleyince izolasyona almak istedim. Hasta yakını, bunu kabul etmedi. Yüksek sesle bağırarak 'ne şikayeti olduğunu bilsem, buraya mı getiririm' diyerek tepki gösterdi. Bağırınca ben de yüksek sesle buranın bir hastane olduğunu ve ses tonuna dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra hasta yakını, yumruğunu sıkarak üzerime yürüdü. Ben de kendimi savunmak için onun üzerine yürüdüm. Daha sonra personel araya girdi. Hasta yakını, tehdit eden bir konuşma sergiledi" dedi.

'BUNLAR YAŞANSIN İSTEMİYORUM'

Şikayetçi olduğunu belirten Dr. Eryılmaz, "Pandemi, zaten yükümüzü iki kat arttırıyor. Özverili bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Her geçen gün hasta sayımız giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylarda bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor. Her geçen gün doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına şiddet giderek artıyor. Bu olay böyle sonuçlandı ama çok daha kötü sonuçlandığı oldu. Şikayette bulundum; olayın takipçisiyiz. Bunlar yaşansın istemiyorum. Bunların önlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü: O anlar kamerada


‘ARKADAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Karabay ise "Doktorumuz Anıl Bey, maalesef şiddete maruz kaldı. Hastasına hizmet ederken hastanın yakını tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak darbedildi. Temennimiz, böyle olayların ülkemizde bir daha olmaması. Vatandaşlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan beklentimiz; uyum içerisinde herkesin hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği bir ortam sağlanması ümidiyle beraber çalışacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşımızın her zaman yanındayız. Bir daha böyle olayların olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hastane#Doktor#Gümüşhane

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA