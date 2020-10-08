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NİĞDE (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

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Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Niğde’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Niğde-Kayseri karayolu Aktaş beldesi mevkiinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüsle Hanifi Bozdemir'in (45) kullandığı 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hanifi Bozdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan ve yaralanan Hüseyin Bozdemir (68), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Midibüsteki yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.

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