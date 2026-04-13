Hasta taşıyan ambulans, uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Ambulans#AFAD Kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 10:37

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan arazi tipi ambulanstaki hasta hayatını kaybetti, 3'ü sağlık personeli ile 1 hasta yakını yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Hasta almak için köye gelen arazi tipi ambulans, dönüş güzergahında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD, Şavşat Belediyesi itfaiye ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaştığı ambulanstaki hastanın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını ise araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayatını kaybeden hastanın cansız bedeni de morga götürüldü. Bölgede kar yağışı sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

