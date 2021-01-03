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DHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 20:07 | Son Güncelleme:

Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı

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Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.

Doğubayazıt’ın Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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