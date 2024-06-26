Sürüden ayrılan koyunu tekmeledi, kendisini böyle savundu: Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim

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Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Besici Abdulcabbar T. (40), sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Bir süre sonra sersemleyen koyun yerde baygın yattı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.’nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, sürüyü takip ederek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

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Gözaltına alınan Abdulcabbar T., emniyetteki sorgusunda, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

Şüpheli Abdulcabbar T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, barınakta bakımı yapılan koyunun ise hastalığı nedeniyle öldüğü bildirildi.