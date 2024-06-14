×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Buket Özgünlü#Hapis
Hasta köpekleri Ankaraya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 00:02

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir barınakta hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' sosyal medya kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Buket Özgünlü#Hapis

BAKMADAN GEÇME!