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Hasta gibi gelip sadaka kutusunu ve telefonu çaldı

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#Bursa#Nilüfer#Hırsızlık
Hasta gibi gelip sadaka kutusunu ve telefonu çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 09:37

Bursa'da bir eczaneye giren hırsız; sadaka kutusunu ve cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Nilüfer ilçesinde bulunan bir eczaneye sabah saatlerinde giren hırsız tezgahta kimsenin olmamasından faydalanarak sadaka kutusunu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak ortadan kayboldu.

Eczacı kalfası Hasan Kahraman, sabah 08:00 çalıştığı eczanesini açarak arkada bulunan mutfak bölümüne çay demlemek için geçti. Eczanenin yanından geçen hırsız içeride kimsenin olmadığını fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak iş yerinden çıktı. Tezgaha geri dönen eczacı kalfası cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını izlediğinde çalındığını gördü. Hemen polise haber vererek hırsız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hasta gibi gelip sadaka kutusunu ve telefonu çaldı

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13 yıldır çalıştığı eczanede ilk defa hırsızlık olayı gerçekleştiğini ifade eden Hasan Kahraman, "Sabah eczaneye gelerek açtım, arka tarafa geçtim, işlerimi bitirip tezgaha geldiğimde cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde dükkana giren bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Burada ilk defa bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Kanuni yaptırımların artmasını, hırsızlara caydırıcı ceza verilmesini ve yargılamaların kısa sürmesini istiyoruz. Umarım yetkililer bu durumlara çözüm bulur" dedi.

Hasta gibi gelip sadaka kutusunu ve telefonu çaldı

 

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#Bursa#Nilüfer#Hırsızlık

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