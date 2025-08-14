Hasta çocuğun umudunu çaldılar

Haberin Devamı

ADANA’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Senem K.’yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, “Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek” dedi. Tedirgin olan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, evine gelen polis görünümlü kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K., dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

Şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ece S. (48) ve Ahmet A.’yı (23) Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.’yi (21) de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği belirtilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ahmet A. ile Kadircan Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.