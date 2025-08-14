×
Gündem Haberleri

Hasta çocuğun umudunu çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

Senem K., hasta çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği altın ve doları, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. Kiralık otomobille eve gelen şüpheliler, 63 gram bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları alıp kaçtı.

ADANA’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Senem K.’yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, “Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek” dedi. Tedirgin olan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, evine gelen polis görünümlü kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K., dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

Şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ece S. (48) ve Ahmet A.’yı (23) Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.’yi (21) de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği belirtilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ahmet A. ile Kadircan Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Polis Dolandırıcılığı#Dolandırıcılık#Altın Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!