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Hasta çocuğu karlı yolda sırtında taşıyan hemşireye ödül

#Trabzon#Sağlık#Ödül

Trabzon'da, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede fenalaşan 6 yaşındaki çocuğu, ambulansa kadar 200 metre sırtında taşıyıp, hastaneye ulaştıran Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli hemşire Erhan Demirtürk, İl Sağlık Müdürlüğü’nce başarı belgesi ve hediye ile ödüllendirildi. O anları anlatan Demirtürk, "Durumunun iyi olduğunu öğrendik, çok sevindik. Bu bizim için gurur verici bir şey. Kim olsa aynısı yapardım" dedi.

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Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde, önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle rampa yolda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. 6 yaşındaki çocuğun fenalaştığı ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri de karlı ve buzlu yoldan adrese gidemeyince mahalleye UMKE ekibi yönlendirildi. Ekiplerin ulaştığı evden alınan çocuk, UMKE'den hemşire Erhan Demirtürk tarafından 200 metre sırtta taşınarak, ambulansa bindirildi. Battaniye sarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan küçük çocuğun karlı ve buzlanan yolda ambulansa yetiştirilmesi için ekiplerin zamanla yarıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karelerine takipçiler, övgü dolu yorumlarda bulundu. Hemşire Demirtürk'ün davranışı da hasta yakınları ve çevredekilerden takdir topladı.

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BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, makamında ağırlayarak başarı belgesiyle ödüllendirdiği Erhan Demirtürk’e teşekkür edip, fincan seti hediye etti. Usta, “Tüm sağlık çalışanları, özveriyle çalışıyor. Arkadaşımızın ortaya koyduğu, o an ki duygularıyla ama tüm sağlık çalışanlarının göstereceği özveriyle hareket etmiş olmadır. Kendisine teşekkür etmek istedik. Bu tür davranışlar, alışık olduğumuz şeyler olmakla birlikte ama sosyal medyada ve basın tarafından da paylaşılmış olması ayrıca bize renk katıyor. Bu tür paylaşım ve davranışların daha duyarlı olunmasını sağladığını düşünüyoruz. Arkadaşımıza, ortaya koymuş olduğu özveri ve mesleğin özünü ortaya koymuş olmasından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘KİM OLSA AYNISINI YAPARDIM’

Zamanla yarıştığı anları anlatan hemşire Erhan Demirtürk de “Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapanmıştı. İhbar üzerine adrese ulaştığımızda dik bir rampa ile karşılaştık. Yolda buzlanma da vardı. Bir an önce hastanın naklini sağlamak için o anki duygularımla birlikte ‘Sırtıma alayım ve bir an önce ulaştırayım’ dedim. Başka türlü oraya araç girmesi çok zordu. Sırtıma aldım, tüm ekip arkadaşlarımızla ambulansa kadar götürdük. Hastaneye nakil sağlandı. Taburcu olmuş, durumunun iyi olduğunu öğrendik, çok sevindik. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yerimde kim olursa olsun, tüm ekip arkadaşlarımın aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Kim olsa aynısı yapardım” dedi.

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#Trabzon#Sağlık#Ödül

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