MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü
GeriGündem Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü
Abone Olgoogle-news

BURSA'da uygulama noktasında durdurulan elektrikli bisiklette annenin kucağındaki yüksek ateşi olan 4 aylık Sena bebeği, trafik ekipleri hastaneye götürdü.

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Ahmet ve Fatma Nasif çifti, ateşlenen 4 aylık Sena ismindeki bebeklerini hastaneye götürmek için elektrikli bisiklet ile yola çıktı. İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisikleti durdurdu. Baba Ahmet Nasif, polis ekiplerine durumu anlattı. Polis ekibi, hasta bebeğin elektrikli bisiklette ilerlerken esen rüzgarda daha fazla hastalanmaması için hastaneye ekip aracıyla götürmeye karar verdi. Nasif çifti ve bebekleri Sena, resmi ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Sena’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle