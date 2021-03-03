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Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hassas olalım, yeniden kapanmayalım

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Hassas olalım, yeniden kapanmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme dönemi için uyarılarda bulunarak, çok riskli olan illerde hassas davranılması gerektiğini belirtti:

“Çok riskli illerde giriş-çıkış kontrollü olmalı. Önümüzdeki iki üç hafta, mart ayı oranlarını gözlemleyeceğiz. Eğer büyük geçişler görürsek yeni tedbir alabiliriz. Vaka sayısı yükselirse, yoğun bakım ve ağır hasta sayısı artarsa ve ilin kapasitesinin üzerine çıkarsa bütün bunlar ilin parametresinde önemli olacak.”

Koca, Twitter’dan ise tüm illerin ‘mavi’ olması için çalışacaklarını belirtti: “Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere uyum. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı.”

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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