Hassas olalım, yeniden kapanmayalım

“Çok riskli illerde giriş-çıkış kontrollü olmalı. Önümüzdeki iki üç hafta, mart ayı oranlarını gözlemleyeceğiz. Eğer büyük geçişler görürsek yeni tedbir alabiliriz. Vaka sayısı yükselirse, yoğun bakım ve ağır hasta sayısı artarsa ve ilin kapasitesinin üzerine çıkarsa bütün bunlar ilin parametresinde önemli olacak.”

Koca, Twitter’dan ise tüm illerin ‘mavi’ olması için çalışacaklarını belirtti: “Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere uyum. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı.”