Hassas Güdüm Kitli bomba töreninde MKEK mesajları: ‘Makine-Kimya gözbebeğimiz’

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı. Akar konuşmasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) özelleştirileceği iddialarına da değinerek bunun olmadığını söyledi. Akar, “Gözbebeğimiz olan MKE kurumumuzu çağın gereklerine uygun, rekabet gücü yüksek, etkin ve esnek hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, gayretimiz bu. Zira hızlı değişim, dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor. İyi niyetli şekilde kaynaklarımızı daha verimli kılmak istiyoruz” dedi. Varank da “MKEK özelleştirilmeyecek, aksine kamu hüviyetini kanunla korumaya devam edecek” diye konuştu.

HASSAS VURUŞ

ASFAT’ın ana yükleniciliğinde TSK envanteri için üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK)-82 ile MKEK tarafından imal edilen 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırılarak her türlü hava koşulunda kullanılabilen bir mühimmat haline getirildi.

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