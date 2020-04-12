Hasret Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hasretin Eş Anlamlısı

Hasret kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlısı olarak ‘özlem’ kullanılmaktadır. Farklı yazılış ve okunuşlarına rağmen aynı anlam üzerinden eş anlamlı şekilde cümle içerisinde değerlendirilir.

Hasretin Eş Anlamlısı

Hasret kelimesine eş anlamlı olarak Türkçede ‘özlem’ sözcüğü kullanılabilir. Her iki kelime de birbirini ifade eden aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir. Diğer yandan Hasret ile Özlem kelimeleri aynı zamanda isim olarak da öne çıkmaktadır. Özellikle kız çocukları için kullanılan isimlerdir. Hasret kelime olarak ise örneklendirildiği zaman;

‘’Memleket hasreti hiçbir şeye benzemez.’’

Bu cümlede olduğu gibi hasret kelimesine eş anlamlı olarak aynı şekilde özlem sözcüğü kullanılabilir. Peki, hasret kelimesinin anlamı nedir? Hasret kelimesinin anlamı ‘Bir kişiye bir şeye ya da bir duruma çok özlem duymak, kıymetini bilmek ve ona kavuşamamak’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı kapsamında hasret sözcüğüne eş anlamlı olarak özlem kelimesi kullanılabilir.