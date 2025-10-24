17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun katilinden kan donduran itiraf: 'Boğdum, sonra kuyuya attım'

×
#Zonguldak#Hasret Akkuz#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 13:24

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasrat Akkuzu’nun (17) cinayet şüphelisi cezaevi firarisi Deniz Boyacı (41) tutuklandı. Boyacı ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Akkuzu'nun cenazesi, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim’den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu’nun ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

Boyacı’yı yakalama çalışması sürerken, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim’de, Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.
KEŞİF YAPTIRILDI

Dün, Deniz Boyacı'ya su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırıldı. İfadesinde, suçunu itiraf eden Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Akkuzu'nun cansız bedeni, Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirildi.

Bugün, sabah 10.00 sıralarında, babaevinin önünde dua edilip helallik alındı. Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Saat 11.00'de de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

