Haşimato hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Haşimato hastalığı, bağışıklık sisteminin bocalayıp tiroit bezine saldırmasıyla meydana gelmektedir.. Haşimato hastalığına bağlı hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması hali) genellikle sinsi başlangıçlı olup belirti ve semptomlar aylar içinde yavaş ilerler. Uzun zaman tedavi edilmemiş ve şiddetli hipotiroidik hastalar ise miksödem koması adı verilen bir koma durumuna girebilir. Haşimato’nun tanısı Anti–TPO testi ile konur. Takibi ise T3, T4, TSH ölçümleri ile yapılır. TSH normalse kişi sadece izlemeye alınır. TSH yüksekse takviye hormona başlanır.

HAŞİMOTO HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yorgunluk ve uyku hali ve/veya güçsüzlük

Soğuğa tahammülsüzlük ve çok üşüme

Konsantrasyon veya düşünme zorluğu

Depresyon

Kilo alma

Boyunda genişleme veya guatr varlığı ve hastalığın daha ileri evresinde tiroid bezinde küçülme veya büzüşme

Adet düzensizlikleri

Kabızlık

Eklem veya kas ağrıları

Saç dökülmesi

Ciltte kuruluk

Kırılgan tırnaklar

Yüzde ve bazen tüm vücutta şişlik

FİZİK MUAYENE BULGULARI:



Şişkin yüz ve göz çevresinde ödem

Soğuk, kuru, kabalaşmış ve kabuklu görünümlü cilt, sarımsı renk cilt

Basınca çukurluk bırakmayan el ve ayak şişliği

Kalın ve kırılgan tırnaklar

Nabızda yavaşlama

Tansiyon yüksekliği, çoğunlukla küçük tansiyonun yüksekliği

Tendon reflekslerinde azalma

Dilde büyüme

Tiroid bezi tipik olarak büyümüş (guatr), sert ve lastik kıvamında olabilir, bazen normal boyutlarda veya tamamen kaybolmuş da olabilir.

Konuşma ve yürüme zorluğu

KİMLER RİSK ALTINDA?

Hashimoto tiroiditi, her yaştan insanda görülebilir ancak çoğunlukla orta yaştaki kadınlarda ve aile öyküsünde tiroid hastalıkları olan kişilerde meydana gelir. Bağışıklık sisteminin neden tiroid bezine saldırdığı iyi bilinmemektedir. Kişide tip 1 diyabet, vitiligo (ciltte beyaz lekeler), gibi başka bir otoimmün hastalığın varlığı, kronik tiroidit riskini arttırır, içerir.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

İyot, selenyum ve çinko mineralleri tiroid fonksiyonlarının düzelmesinde rol oynar. Bu nedenle günlük gereksiniminizi karşıladığınızdan emin olmanız gerekir. İyot ihtiyacı:

Bebekler 90 μg/gün (0-59 ay)

Çocuklar: (6-12 yaş): 120 mikrogram/gün

Çocuklar: (>12 yaş) : 150 mikrogram/gün

Ergenler ve yetişkinler: 150 mikrogram/gün

Gebe ve emziren kadınlar: 250 mikrogram/gün