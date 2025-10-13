Hasibe’nin gülen yüzünü soldurdu

Haberin Devamı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar (50) ve eşi Hasibe Aybar (34) arasında bu nedenle sık sık tartışma yaşanmaya başladı. Önceki gece de evlerinde bu nedenle çıkan tartışma büyüdü. Bu sırada Adıgüzel Aybar, eline aldığı evdeki av tüfeğiyle eşi Hasibe Aybar’a ateş etti. Hasibe Aybar, boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Adıgüzel Aybar kaçarken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasibe Aybar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aybar’ın ifadesinde eşiyle geçim sıkıntısı ve borçları olduğu için tartıştıklarını, bir anda kendine kaybedip, tüfekle ateş edip vurduğunu söylediği öğrenildi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Adıgüzel Aybar tutuklandı.