Haset Ne Demek? Haset Nedir? Haset Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli kelime olan haset Türkçede çok eski dönemlerden bu yana hala kullanılan bir sözcüktür. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de yazılı kaynaklar ile edebi metinlerde sıkça karşılaşılan kelime olarak öne çıkıyor.

Haset Ne Demek?

Haset kelime anlamı olarak ‘Kıskançlık, çekememezlik’ anlamlarına gelmektedir. Halk dilinde bu eş anlamları üzerinden en fazla kullanılan kelimelerden biridir. Daha çok insan üzerinden kullanılan bir yapıya sahiptir. Herhangi bir kişinin kıskançlık yapması ya da çekememezlik durumuna girmesi olarak tabir edilebilir.

Haset Nedir?

Haset kıskançlık ve çekememezlik olarak bilinen bir sözcüktür. Halk arasında çok sık kullanılmasının yanı sıra edebi eserlerde karşılaşılan bir kelimedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Gözlerinde bir fena haset kıvılcımı, bir bayağılık yakalıyor.’’ R. N. Güntekin

Bu cümlede olduğu gibi anlam içerisinde farklı zamanlarda ve kişiler için kullanılabilir.

Haset TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından haset kelimesi çekememezlik ve kıskançlık olarak geçiyor. Özellikle insanların karşılıklı birbirleri için kullandıkları bir sözcüktür. Yaygın olarak kullanılan Arapça kökenli kelimeler arasında öne çıkar. Türkçede bu kelimeyi rahatlıkla kullanabilir ve amaca uygun şekilde cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.