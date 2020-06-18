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AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Haşema ayrımcılığına ceza

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Haşema ayrımcılığına ceza
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen site yönetiminin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Bir sitede tatil yapan iki kadın, haşema olarak da bilinen deniz giysisiyle havuza girmek istedi. Görevliler, kadınlara kat malikleri toplantısında alınan karar doğrultusunda haşema ile havuza giremeyeceklerini söyledi. İki kadın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK ise, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek site yönetimine 5 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK verdiği kararda, “Başvuru konusu olayda tipik bir ‘doğrudan ayrımcılık’ vakası yaşandığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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