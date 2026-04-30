Hasbi Dede'ye ‘cinsel taciz’ suçundan hapis cezası verildi

Haberin Devamı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

Haberin Devamı

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun’a, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Hasbi Dede’nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

‘AHLAKSIZLIĞA CESARET VERENLERİ LANETLE KINIYORUM’

Haberin Devamı

Tuana’nın amcası Mehmet Salih Torun, adliye çıkışında açıklamada bulunarak “Artık daha Görele sokaklarında ulu orta dolaşmalarını istemiyoruz. Umarım Göreleliler de istemiyorlardır. Ahlaksızların yanında durmamakla birlikte ses çıkarmayıp, ahlaksızlığa cesaret verenleri de lanetle kınıyorum. İsim bazında daha sonra açıklama yapacağız. Avukatlar ve destek olan dostlara istismara karşı duran herkese gençlere teşekkür ediyorum. Allı şanlı, kelli felli olup ahlaksızlığın karşısında durma cesaretini gösteremeyen bizlerle olmayanları da tekrar lanetliyorum. Adaletin adliye binasında tecellisini bekledik ve istedik. Hala daha aynısını istiyorum. İnşallah adalet adliye dışında tecelli etmez. Soruşturmayı yürüten herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘TUANA İÇİN ADALET YERİNİ BULDU’

Torun ailesinin avukatlarından Sena Nur Sarıal da “Görele Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın müvekkilime yönelik ‘cinsel taciz’ suçunu sabit görerek, mahkumiyetine karar verdi. Bizim için Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olay gelip, konuşamayanların sesi oldu. 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına da karar verilmedi. Herhangi bir takdiri indirip sebebi uygulanmadı” diye konuştu.