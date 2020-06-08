Hasbelkader ne demek? Hasbelkader nedir? Hasbelkader TDK kelime anlamı

TDK açısından bakıldığı zaman hasbel Kader kelimesi, ‘Rastlantı sonucu ya da tesadüfen’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Herhangi bir durum, olay ya da olgu karşısında kullanılabilmektedir.

Hasbelkader Ne Demek?

Kökeni Arapçadan gelen hasbelkader kelimesi Türkçede yaygın olarak değerlendirilen önemli bir sözcüktür. Eskilerin daha çok kullandığı bu kelime özellikle bu yüzden yazılı kaynaklarda ve birçok önemli eserde karşılaşılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘tesadüfen veya rastlantı sonucu olarak’ anlamı eşliğinde bilgi sağlamaktadır.

‘’Sizinle hasbelkader karşılaştık.’’

Bu şekilde cümlede de olduğu gibi tesadüfen karşılaşmak ya da rastlantı sonucu bir araya gelmek gibi anlamlar üzerinden ele almak mümkün. Bu kelime ile karşı karşıya kaldığınız zaman ne anlama geldiğini bilerek, buna uygun şekilde cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.

Aynı zamanda amaca uygun olarak gündelik hayatın içinde rahatlıkla değerlendirmeniz mümkün. Yerleşik şekilde TDK üzerinden de uzun yıllardır Türkçede bulunan bir kelimedir. Tesadüfen ya da şans eseri rastlantı gibi kelimeler kapsamında da kullanılsa bile, hasbelkader hala dizi ve filmler ile beraber yazılı ya da sözlü basında da kullanılmaktadır.