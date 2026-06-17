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Hasat sırasında gördüğü el kadar çekirgeyi etle besledi

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#Batman#Salik Kavak#Çekirge
Hasat sırasında gördüğü el kadar çekirgeyi etle besledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 11:33

Batman’da mercimek hasadı yapan Salih Kavak, arazide karşılaştığı el kadar büyüklüğünde olan çekirgeyi etle besleyip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Batman’ın Gerçüş ilçesinde arkadaşlarına yardım etmek amacıyla mercimek tarlasına giden Salih Kavak, hasat sırasında fark ettiği çekirgeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Hasat sırasında gördüğü el kadar çekirgeyi etle besledi

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

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Kavak ve arkadaşları, çekirgeyi yakından inceleyip daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Hasat sırasında gördüğü el kadar çekirgeyi etle besledi

OLDUKÇA ZARARSIZLAR

Yanlarındaki etten küçük bir parça verdikleri çekirgenin et yediği anlar da görüntülere yansırken, Salih Kavak, "Gercüş ilçesinde arkadaşlarıma mercimek hasadı için yardıma gitmiştim. Tarlada bu dev çekirgeyi gördük. Önce elimize aldık, inceledik ve yere bıraktığımızda yürümeye başladı. Ardından biraz et verdik ve verdiğimiz eti yedi. Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin" dedi.

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#Batman#Salik Kavak#Çekirge

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