Hasat sırasında gördüğü el kadar çekirgeyi etle besledi

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Batman’ın Gerçüş ilçesinde arkadaşlarına yardım etmek amacıyla mercimek tarlasına giden Salih Kavak, hasat sırasında fark ettiği çekirgeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

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Kavak ve arkadaşları, çekirgeyi yakından inceleyip daha sonra doğal ortamına bıraktı.

OLDUKÇA ZARARSIZLAR

Yanlarındaki etten küçük bir parça verdikleri çekirgenin et yediği anlar da görüntülere yansırken, Salih Kavak, "Gercüş ilçesinde arkadaşlarıma mercimek hasadı için yardıma gitmiştim. Tarlada bu dev çekirgeyi gördük. Önce elimize aldık, inceledik ve yere bıraktığımızda yürümeye başladı. Ardından biraz et verdik ve verdiğimiz eti yedi. Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin" dedi.