Hasarlı evler boşaltılıyor

Bazı binalarda acil tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı´nda oturan Gülver Kırova, “Çok şükür acil ihtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Önemli olan diğer eşyalarımız. Birinci kattaydık duvarlarımız hep çatladı fayanslarımız patladı, sıvalar döküldü. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın” dedi.