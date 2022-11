Hasarlı binalarda 14 yıllık kâbus

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin sahil cephesindeki yaklaşık 2 bin konut ve işyeri, zeminden kaynaklı nedenlerle 2008 yılında risk oluşturduğu gerekçesiyle imara kapatıldı. Binalara yenileme izinleri verilmedi. Cadde üzerindeki binalarda kolon ve kirişlerde derin çatlaklar bulunmasına rağmen binlerce insan canı pahasına kalmaya devam ediyor.

GİDECEK YERİMİZ YOK

Riskli binada oturan Mekiye Şimşek, “Korku içindeyiz, tedirginiz” diyor: “Düzce’de yaşanan depremi hissettik ve hâlâ korkuyoruz. Gidecek bir yerimiz olmadığı için buradayız. Kendi mülkiyetimiz olduğu için bırakıp nereye gideceğiz? Ayrı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ama altından kalkamıyoruz. 20 senedir burada yaşıyoruz, gerçekten çok tedirginiz. Bize de imkânlar verilmesini istiyoruz, imar verilip kentsel dönüşüme gidilmesini istiyoruz. Ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz.”

BAŞKA ŞANSIMIZ VAR MI

Aynı binada yaşayan ev sahibi Guri Özdemir de “10 yıldan fazla burada yaşıyoruz. Bina 10 yıldır bu halde, tapu ve iskânımız var, her şeyimiz var ama yapılmasına müsaade edilmiyor. Elbet korkuyoruz ama ne yapalım başka şansımız var mı” diye konuşuyor.

20 BİN KİŞİ DEPREMİ BEKLİYOR

İmar Mağdurları Platformu Başkan Yardımcısı Vedat Oktay: “Bu bölge Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin alt kısmı oluyor. Buranın imarı yok, yani binaları yıkıp yeniden yapma ve kentsel dönüşüm olanağı yok. Bu bölgede de 5 bin hane var, 4 ile çarptığınız zaman 20 bin kişi ediyor. 20 bin kişi şu anda depremi beklemektedir. Şu anda denildiği gibi 6 şiddetinde bir deprem olsa, ben burada hiçbir binanın ayakta kalacağını düşünmüyorum. Yani 20 bin kişinin can güvenliği yoktur. İmara sunuldu ama maalesef teklif imardan geri döndü. Şu anda tekrar imarda beklemektedir. Ricamız bir an önce buradaki 20 bin insanın can güvenliğinin sağlanması. Bütün binalar çürük durumda. İnsanlar burada kalmaya mecburlar. Nereye gideceğiz?”